Агент Нестерова: слухи о подписании контракта с «Трактором» — абсолютно ложные

Агент защитника «Монреаль Канадиенс» Никиты Нестерова Дэн Мильштейн опроверг информацию о возвращении своего подопечного в Континентальную хоккейную лигу, которая недавно появилась в прессе.



«Слухи из КХЛ и челябинского «Трактора» о том, что Никита Нестеров подписал контракт — абсолютно ложные. Нестеров хочет играть в НХЛ», — написал Мильштейн в своём «твиттере».



На данный момент Нестеров находится в Челябинске, а КХЛ на своём официальном сайте уже внесла Нестерова в список игроков челябинской команды.