Кросби попытался нанести несколько ударов лежащему Суббэну

В концовке первого периода пятого матча финала Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» (6:0) между капитаном хозяев Сидни Кросби и защитником гостей Пи Кей Суббэн произошла стычка. Игроки боролись за шайбу, и в результате столкновения Суббэн оказался на льду. Кросби придавил лежащего соперника и попытался нанести несколько лёгких тычков в лицо, но попал в шлем.



«Он потерял клюшку и пытался сделать несколько борцовских движений, а я хотел освободиться. Наверное, он хотел удержать меня внизу. Не знаю, что он хотел сделать с моей лодыжкой. В какой-то момент я даже не мог двигаться», — так охарактеризовал этот эпизод Кросби.



Видео стычки Кросби и Суббэна вы можете посмотреть на YouTube.

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