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Кросби: в шестом матче «Нэшвилл» не сможет позволить себе дать слабину

9 июня 2017, пятница. 09:54. Хоккей

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби подвёл итоги пятого матча финальной серии с «Нэшвилл Предаторз» (6:0, 3-2).

«Нам удался отличный старт, мы его планировали. Первый гол придал нам уверенности, после чего мы смогли закрепить успех и забросить ещё несколько шайб в первом периоде. Мы перевернули страницу после прошлой неудачи и сумели перенести позитивные моменты той встречи в позитивный результат в этой.

До победы в серии ещё очень далеко. Нам по-прежнему нужно прибавлять во многих аспектах игры. В шестом матче нам будет противостоять совершенно другой «Нэшвилл», который перед лицом своим страстных болельщиков не сможет позволить себе дать слабину.

Мы должны быть к этому готовы лучше, чем в предыдущих двух поединках у них в гостях. Обе команды будут голодны до победы, и в конечном итоге все сведется к тому, кто лучше воспользуется своими шансами», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли!
«Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби
Новости. Хоккей
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