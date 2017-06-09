Кросби: в шестом матче «Нэшвилл» не сможет позволить себе дать слабину

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби подвёл итоги пятого матча финальной серии с «Нэшвилл Предаторз» (6:0, 3-2).



«Нам удался отличный старт, мы его планировали. Первый гол придал нам уверенности, после чего мы смогли закрепить успех и забросить ещё несколько шайб в первом периоде. Мы перевернули страницу после прошлой неудачи и сумели перенести позитивные моменты той встречи в позитивный результат в этой.



До победы в серии ещё очень далеко. Нам по-прежнему нужно прибавлять во многих аспектах игры. В шестом матче нам будет противостоять совершенно другой «Нэшвилл», который перед лицом своим страстных болельщиков не сможет позволить себе дать слабину.



Мы должны быть к этому готовы лучше, чем в предыдущих двух поединках у них в гостях. Обе команды будут голодны до победы, и в конечном итоге все сведется к тому, кто лучше воспользуется своими шансами», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.