Сборная Канады примет участие в Sochi Hockey Open

Шестым участником открытого турнира в Сочи станет канадская национальная сборная. Об этом информирует официальный сайт южного клуба Континентальной хоккейной лиги.



Таким образом, состав участников Sochi Hockey Open окончательно сформирован. В августе в «Большом» сыграют хоккейный клуб «Сочи», олимпийская сборная России, СКА, магнитогорский «Металлург», «Куньлунь Ред Стар» и сборная Канады.



Также команда Континентальной хоккейной лиги из Сочи сообщает, что расписание турнира будет опубликовано в ближайшее время.