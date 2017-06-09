Нападающий Станислав Бутузов стал игроком «Сибири»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с нападающим Станиславом Бутузовым. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

Нападающий начинал заниматься хоккеем в Прокопьевске, в 12 лет перешёл в «Сибирь». В Континентальной хоккейной лиге форвард дебютировал в сезоне-2015/2016 в составе новокузнецкого «Металлурга». В прошлом сезоне новичок новосибирской команды провёл в КХЛ 19 матчей (3 очка) и 28 матчей в ВХЛ за «Зауралье» (8 очков).