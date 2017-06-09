«Калгари»: Брайан Бурк не представляет клуб в вопросе строительства новой арены

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» разъяснил заявления президента клуба по хоккейным операциям Брайана Бурка о возможном переезде.

Бурк: «Калгари» найдёт, куда переехать, если не будет новой арены

«Флэймз» и канадский город пытаются согласовать проект новой арены и получить разрешение на строительство с 2015 года. The Scotiabank Saddledome была построена в 1983 году и вмещает 19 289 зрителей.



«Брайан Бурк возглавляет отдел хоккейных операций клуба и, как и многие жители Калгари, неравнодушно относится к этой теме. Он не является нашим представителем по вопросу строительства новой арены. Мы по-прежнему находимся в диалоге с городом и смотрим на ситуацию с оптимизмом», – говорится в заявлении клуба.