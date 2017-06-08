Бурк: «Калгари» найдёт, куда переехать, если не будет новой арены

Президент по хоккейным операциям «Калгари Флэймз» Брайан Бурк сказал, что клуб переедет, если правительство города не одобрит строительство нового стадиона. «Огоньки» выступают на арене, которая была построена в 1983 году.

«Мы можем уехать, если не будет новой арены. Как сказал президент клуба Кен Кинг, мы не собираемся угрожать переехать, мы просто это сделаем, если не получим новую арену. У нас есть есть замечательная арена 1983 года, которая пережила затопление. В Эдмонтоне и Виннипеге поняли, что с помощью бюджетных денег можно обновить центр города, сохранить рабочие места. Но наши чиновники считают, что они умнее. Налогоплательщики по всей Канаде понимают, что это полезное использование средств. Большинство людей это понимает. Мы найдём, куда переехать», — цитирует Бурка TSN.