Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кросби стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в финалах плей-офф НХЛ

9 июня 2017, пятница. 16:58. Хоккей

Капитан действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сделал три голевые передачи в пятом матче серии финала розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (6:0). Команда в настоящее время ведёт в финальной серии со счётом 3-2.

Кросби опередил Марио Лемье по набранным очкам в истории «Пингвинз» в финалах розыгрыша Кубка Стэнли. На счету Кросби 20 очков, а у Лемье – 19. 17 очков в финалах у нападающего Евгения Малкина. В карьере Кросби это четвёртый финал розыгрыша Кубка Стэнли.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли!
«Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби
Новости. Хоккей
9 июня 2017, пятница
17:00 Бадюков: «Ак Барс» может сделать точечное усиление по ходу сезона
16:58 Кросби стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в финалах плей-офф НХЛ
16:31 «Калгари»: Брайан Бурк не представляет клуб в вопросе строительства новой арены
16:00 Защитник Парфирьев стал игроком «Сарова»
15:30 Форсберг: «Нэшвилл» не сделал вообще ничего, чтобы помочь Ринне
15:00 Кожевников: в Уфу надо перевезти город Вестерлунда и сделать президентом финна
14:35 Минское «Динамо» подтвердило подписание нового контракта с вратарём Карнауховым
14:22 Нападающий Станислав Бутузов стал игроком «Сибири»
14:15 «Нефтехимик» подтвердил переход Евгения Соловьёва из «Кузни»
13:53 Признанный КХЛ свободным агентом Семёнов вернулся в родной «Авангард»
13:42 Нападающий Земченко стал игроком «Сибири»
13:23 Суббэн: «Питтсбург» словно вытащил страницу из нашего учебника
13:00 Новиков: «Куньлунь» — чёрт в табакерке, который может стать зверем
12:35 Е. Корешков: «Барыс» выбрал правильное направление, тянуть с омоложением нельзя
12:19 Величкин: если бы у Вольски не было предложений, «Металлург» Мг подписал бы его
12:15 Каллен: Кросби находится в сумасшедшей форме в последних двух матчах
11:52 Фишер: «Нэшвилл» сыграл отвратительно, не надо валить на Ринне
11:34 Лаюнен: в матчах за «Спартак» буду выкладываться на все сто процентов
11:22 Сборная Канады примет участие в Sochi Hockey Open
11:20 Вайсфельд: разочарован оценкой КХЛ договора между «Кузней» и «Авангардом»
11:10 Ринне: «Нэшвилл» продолжает верить в успешное завершение серии
11:03 Артур Кулда стал игроком «Куньлуня»
10:58 Лавиолетт: игроки «Нэшвилла» не должны давать сопернику издеваться над Ринне
10:49 Гюнцель повторил бомбардирский рекорд для новичков в плей-офф — 21 очко
10:27 Защитник Шинкевич и вратарь Карнаухов останутся в минском «Динамо»
10:13 Салливан: такого драйва, как у Кросби, нет больше ни у кого
09:54 Кросби: в шестом матче «Нэшвилл» не сможет позволить себе дать слабину
09:38 Йози: «Нэшвилл» принимал неправильные решения и не вернулся к своей системе
09:33 Малкин: «Питтсбург» едет в Нэшвилл за кубком Стэнли!
09:25 Болельщик «Вашингтона» пришёл на матч в Питтсбурге в майке «Увольте Овечкина!»
09:17 Мюррей — второй вратарь в истории «Питтсбурга», сыгравший на ноль в финале
09:02 Малкин забил свой 10-й гол в плей-офф НХЛ, он лучший бомбардир
09:02 Кросби попытался нанести несколько ударов лежащему Суббэну
09:00 Капитан студенческой сборной: писали в ФХР о премиях и званиях — в ответ тишина
08:45 Кожевников: не уверен, что без легионеров молодая «Югра» пройдёт новый этап
08:00 Игроки студенческой сборной России снова не дождались премий и званий от ФХР
05:55 «Питтсбург» разгромил «Нэшвилл» в пятом матче, у Малкина — гол и передача
01:14 Голкипер «Нэшвилла» Ринне ни разу в карьере не побеждал в Питтсбурге
8 июня 2017, четверг
23:36 Бывшая жена Радулова: Саша — достойный мужчина, но есть моральные принципы
23:35 Агент Нестерова: слухи о подписании контракта с «Трактором» абсолютно ложные
22:36 Нападающий Войтек Вольски заключил двухлетний контракт с «Куньлунем»
22:23 Уилсон: не знаю, как тренеры могут наблюдать за игрой команды со стороны
21:49 Источник: переход Ковальчука в «Коламбус» маловероятен
21:02 Сафронов: опубликуют мою зарплату? Её назначал совет директоров «Динамо»
20:49 Келли назначен ассистентом главного тренера «Вегаса»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017