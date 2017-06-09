Кросби стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в финалах плей-офф НХЛ

Капитан действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сделал три голевые передачи в пятом матче серии финала розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (6:0). Команда в настоящее время ведёт в финальной серии со счётом 3-2.



Кросби опередил Марио Лемье по набранным очкам в истории «Пингвинз» в финалах розыгрыша Кубка Стэнли. На счету Кросби 20 очков, а у Лемье – 19. 17 очков в финалах у нападающего Евгения Малкина. В карьере Кросби это четвёртый финал розыгрыша Кубка Стэнли.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.