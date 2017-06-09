Шири: Малкин проводит отличный плей-офф, он ключевой игрок «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче финала Кубка Стэнли (6:0, 3-2) и игру Евгения Малкина, который отметился голом и передачей.

«Он проводит отличный плей-офф. Это один из немногих игроков в лиге, способных в одиночку влиять на исход матча. Сегодня он показал это голом и передачей. Он является нашим ключевым игроком. Когда такие ребята, как он и Сид, проводят классный матч, то всем хочется за ними следовать», — приводятся слова Шири на официальном сайте НХЛ.