Шири: Малкин проводит отличный плей-офф, он ключевой игрок «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче финала Кубка Стэнли (6:0, 3-2) и игру Евгения Малкина, который отметился голом и передачей.
«Он проводит отличный плей-офф. Это один из немногих игроков в лиге, способных в одиночку влиять на исход матча. Сегодня он показал это голом и передачей. Он является нашим ключевым игроком. Когда такие ребята, как он и Сид, проводят классный матч, то всем хочется за ними следовать», — приводятся слова Шири на официальном сайте НХЛ.
Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли!
«Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.