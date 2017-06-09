Панарин прокатился на «Жигулях» и пошутил, что их ему подарили за бронзу ЧМ

Нападающий сборной России Артемий Панарин опубликовал видео, в котором он едет в родной деревне Коркино Челябинской области на «Жигулях» четвёртой модели.

«За бронзу на чемпионате мира подарили», — прокомментировал видео хоккеист.

Сборная России на чемпионате мира по хоккею 2017 года завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию. Панарин был признан лучшим форвардом турнира, а также вошёл в символическую сборную.

«Утешительный приз? Вася, иди на…». Панарин вскипел после матча за бронзу Дадонов готовился к бронзе, Кучеров хвалил партнёров, Кузнецов не жаловался на судей, а Панарин был недоволен вопросом.

Вы также можете посмотреть видео в официальном «инстаграме» Панарина.