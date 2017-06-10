Экс-защитник «Йокерита» Дженовей перейдёт в «Ладу»

Как стало известно «Чемпионату», канадский защитник Чарльз Дженовей, выступавший в прошлом сезоне за финский «Йокерит», стал игроком тольяттинской «Лады». Контракт с 30-летним хоккеистом заключён на один сезон.



В сезоне-2016/17 Дженовей сыграл 56 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 20 результативных передач, а также отбыл 45 минут штрафа. Всего в КХЛ у Дженовея на счету 171 встреча, он набрал 79 очков по системе «гол + пас» (25+54), а также 83 минуты штрафа. Помимо «Йокерита», защитник выступал в московском «Спартаке» и рижском «Динамо».

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