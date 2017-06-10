Зиновьев: в вопросе Семёнова «Кузня» является потерпевшей стороной

Генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев подробно рассказал о «деле Семёнова».



«То, что Кирилла Семёнова признали неограниченно свободным агентом, прозвучало 8 июня. На данный момент мотивированной части такого решения у нас нет. Мы её ждем. Я так понимаю, что Кирилл Семёнов подал заявление на признание его неограниченно свободным агентом от какой-то даты, о которой мы не были надлежащим образом уведомлены. Как правило, подобного рода заявления о подаче заявлений лига спускает в клуб. Но, повторюсь, такого действия лига не совершила. Поэтому мы ориентировались на 1 июня и автоматически смотрели статус, закреплённые права за Кириллом Семёновым, соответственно знали, что какое-то обращение со стороны хоккеиста было по поводу расторжения контракта. Мы пошли Кириллу навстречу и нашли ему топ-клуб, который играет в КХЛ, и никоим образом права Семёнова здесь не ущемили. Но в то же время возникает следующий вопрос. Кирилл Семёнов приходил к нам, так скажем, перспективным молодым игроком. Он получил в «Металлурге» необходимые навыки и качества, стал капитаном нашей команды. Мне не хочется с кем-то ругаться в этом вопросе, но мы здесь являемся потерпевшей стороной. Потому что наш клуб поспособствовал дальнейшим успехам Кирилла Семёнова — хоккеиста пригласили в олимпийскую сборную России, он дебютировал в составе этой национальной команды, будучи игроком «Металлурга». В своё время, как мне кажется, мы взяли «птенца», а «птенец оперился». И даже по человеческим отношениям хоккейный клуб «Авангард» мог сказать какое-то спасибо.



У нас не было цели заработать на этом игроке. Если мы посмотрим на ситуацию, то наш клуб не получал каких-то огромных выгод и компенсаций от этого перехода. Мы просто предоставили Кириллу Семёнову возможность развиваться и расти в клубе КХЛ. По поводу обращения в лигу Владимира Тимофеевича Шалаева, мы со своей стороны добивались какой-то справедливости и ответили своими возражениями. Готовились к заседанию по «делу Шалаева», но оно переносилось сначала с 1 июня на 5-е, потом на 8-е. В итоге это дело, я так пониманию, и не рассматривали. Потому что если рассматривать это дело, то может случиться непоправимое. У меня с Шалаевым сохранились хорошие отношения ещё со времен работы Владимира Тимофеевича в лиге, так что как произойдёт — так и произойдёт. Никакого криминального подтекста со стороны новокузнецкого клуба не было. Мы предоставили возможность Кириллу Семёнову выступать в другом клубе, который играет в чемпионате КХЛ. В последнее время было много эмоций со всех сторон. Я смотрю, наблюдаю, но это не есть хорошо. Понимаем, что лига из раза в раз нарушает своей регламент. И вот этим действием по переходу Кирилла Семёнова в другой клуб мы ещё раз хотели показать общественности, что регламент действительно нарушается. И никакой тут выгоды для клуба нет. Мы показали, что на сегодняшний день тот регламент, который существует, нужно или менять, или дополнять. Но этот регламент нужно переформатировать. Потому что регламент нарушается из раза в раз. И те правила, те каноны, по которым должна жить лига, не выдерживаются. Это не тот регламент, по которому должна существовать и развиваться лига», — приводит слова Зиновьева «Спорт Бизнес Online».