Уилсон: когда выходишь на следующий матч, надо осознать, что наступил новый день

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колин Уилсон считает, что к каждому новому матчу в плей-офф Кубка Стэнли необходимо подходить с чистого листа.



«В плей-офф бывают взлёты и падения. С этим ничего не поделаешь. Надо сесть, успокоиться и понять, что сделал не так. А когда выходишь на следующий матч, надо осознать, что наступил новый день. Так бывает в регулярном сезоне. Мы оказались в непростом положении, но не надо забывать, что мы играем в хоккей в июне. Жизнь прекрасна», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.