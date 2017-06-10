Вебер: «Нэшвиллу» комфортно дома, мы знаем, что можем добиться успеха

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Янник Вебер поделился ожиданиями от шестого матча финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2-3).

«Сейчас середина июня, а мы всё ещё играем в хоккей. Мы вернулись домой, где чувствуем себя комфортно и знаем, что можем добиться успеха. В этом плей-офф мы показали, что если играть правильно, использовать свои сильные стороны, придерживаться системы, то можем добиться успеха.

От результата предыдущего матча не зависит, как мы сыграем в следующем. В шестой игре мы не показали свой лучший хоккей, были ошибки. Соперник сыграл так, как это делаем мы, но мы знаем, где действовали неправильно", — приводятся слова Уэбера на официальном сайте клуба.