Фетисов: в серии «Питтсбурга» и «Нэшвилла» будет седьмая игра

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился своими соображениями о ходе финальной серии между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». На данный момент в противостоянии со счётом 3:2 ведёт команда Евгения Малкина, шестой матч пройдёт в Нэшвилле в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени.

«Как сложится шестая игра? Домашние результаты обеих команд в этой серии, конечно, впечатляют. Поэтому, мне кажется, что в данном противостоянии мы увидим седьмой матч. Как оценю игру Евгения Малкина? Мы всегда будем радоваться за него. Он играет хорошо. Так что, будем болеть за «Питтсбург», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.