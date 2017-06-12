Д. Марков: «Питтсбург» держится на Кросби и Малкине, Евгений — лучший игрок

Известный защитник, чемпион мира Даниил Марков поделился мнением о победе «Питтсбург Пингвинз» в финале Кубка Стэнли — 2017 над «Нэшвилл Предаторз». «Пингвинз» выиграли шестой матч серии со счётом 2:0 и завоевали пятый кубок Стэнли в своей истории.

«Рад за «Питтсбург». Игра была очень хорошей, честно говоря, немножко переживал. В таких матчах любой бросок, отскок может обернуться голом, но после того как «Питтсбург» выстоял в меньшинстве «три на пять», стало понятно, что «Пингвинз» выиграют этот финал. В моменте с незасчитанным голом нападающего «Нэшвилла» Сиссонса никакой спорной ситуации не было — шайба была заброшена после свистка судьи. Арбитр не видел шайбы, думал, что вратарь прижал её, потому и свистнул. Гол забили уже после, так что всё по делу. Если бы свистка не было, то был бы другой вопрос.

Что касается гола Патрика Хёрнквиста, то на повторе было видно, что он двигался за площадью ворот, так что сомнений, что шайбу засчитают, не было.

Малкин показал отличную игру в этом плей-офф, сегодня, правда, не забил. Немного нервничал, надеялся, что Евгений гол забьёт, но не получилось. Главное, что выиграли. Кто лучший игрок финал? Ломаю голову. Трудно сказать, наверное, Женя Малкин. Они с Кросби очень многое делают для «Питтсбурга». Даже можно сказать, что команда держится в основном на них», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.