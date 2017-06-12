Суббэн: мы молоды, «Нэшвилл» многому научился в этом плей-офф

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» в финале розыгрыша Кубка Стэнли. Команда отыгралась с 0-2 в серии, но уступила в итоге 2-4. Два последних матча проиграны с общим счётом 0:8.
«Тяжело описать эмоции. В детстве ты мечтаешь о победе в Кубке Стэнли. Учитывая, что мы были от победы в плей-офф на расстоянии двух выигрышей, 120 минут, это разочаровывает. Но мы многого добились в этом году. Наша команда прошла огромный путь. Мы молоды. И многому научились в этом плей-офф», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю
«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счётом 4-2 в серии, а форвард «пингвинов» Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере.