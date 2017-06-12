Суббэн: мы молоды, «Нэшвилл» многому научился в этом плей-офф

В один ряд с Ларионовым и Фёдоровым. Как Малкин вошёл в историю

«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счётом 4-2 в серии, а форвард «пингвинов» Евгений Малкин завоевал третий Кубок Стэнли в карьере.