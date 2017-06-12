Экс-защитник «Северстали» и «Автомобилиста» Андерсен перешёл в «Клотен»

Защитник Никлас Андерсен стал игроком «Клотена». Об этом информирует официальный сайт швейцарской команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

В сезоне-2016/17 шведский хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Автомобилист». Игрок набрал 13 (3+10) очков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Показатель полезности составил «-3». Также на уровне КХЛ хоккеист выступал за «Северсталь». Всего в КХЛ Андерсен провёл 148 матчей и набрал в них 27 очков. Андерсен имеет опыт выступлений в Северной Америке — на его счету 75 матчей в АХЛ.