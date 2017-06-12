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Брылин: Кросби — легенда хоккея, Малкин — один из лучших игроков десятилетия

12 июня 2017, понедельник. 23:41. Хоккей

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин прокомментировал победу «Питтсбург Пингвинз» в Кубке Стэнли.

«Из тех команд, что видел на хоккейном веку лично я, этот „Питтсбург“ вполне можно сравнить с „Детройтом“ тех лет. Стиль игры у двух команд всё же несколько отличается, но по самому результату и тому, насколько уверенно команда шла к победе в Кубке Стэнли, готов поставить их на одну доску. Для костяка „Питтсбурга“ — Кросби, Малкина, Флёри, Летанга — это уже третий Кубок Стэнли, хотя перерыв между первым и вторым титулом всё-таки был слишком серьёзным, чтобы называть эту команду династией в привычном понимании слова.

Лично для меня давно было ясно, что в случае с Кросби речь идёт об одной из легенд мирового хоккея, лучшем игроке из ныне действующих. Человек выиграл всё, что только можно, и не просто выиграл, а во всех командах-победителях был лидером, вокруг которого строилась игра. Кросби входит в пятёрку лучших игроков за всю историю. Хоккей с каждым годом прогрессирует, игра становится быстрее, в ней появляется всё больше динамичных, атлетичных игроков. Оставаться лучшим на протяжении целого десятилетия в таких условиях — впечатляющее достижение, и мне остаётся только снять перед ним шляпу.

Третий кубок Малкина? Конечно, я рад, что ещё один российский игрок добился такого значимого результата. Это говорит о том, что наши таланты продолжают демонстрировать тот уровень и класс, с которым ассоциируется во всём мире российский хоккей. Вне всяких сомнений, Малкин является одним из лучших игроков последнего десятилетия. И речь не только о его титулах, но и, как и в случае с Кросби, о стабильности демонстрируемого им из года в год хоккея», — приводятся слова Брылина на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Сидни Кросби
Новости. Хоккей
12 июня 2017, понедельник
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Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
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