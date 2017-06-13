Гончар: «Питтсбург» сделал хорошую заявку на династию, есть шанс выиграть ещё

Тренер защитников «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» в Кубке Стэнли. «Пингвины» завоевали третий трофей за девять лет и второй подряд.

«Командный дух был сильный, была командная игра. Не так много команд, которые сделали это, потому что это занимает гораздо больше сил и эмоций. Но ребята справились, я ими горжусь.



Такой защитник, как Крис, незаменим. Но все прибавили, стали играть с большей самоотдачей, благодаря этому мы могли компенсировать его отсутствие.



Если посмотреть, мы сделали хорошую заявку, чтобы называться командой-династией. Ребята ещё молодые, есть шанс выиграть ещё», — сказал Гончар в эфире телевидения НХЛ.