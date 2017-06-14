В Питтсбурге прошёл чемпионский парад

В Питтсбурге состоялся парад, посвящённый победе «Питтсбург Пингвинз» над «Нэшвилл Предаторз» в финале Кубка Стэнли.



По сообщениям прессы, на параде собралось около 650 тыс. человек.



«Питтсбург» одержал победу над «Нэшвиллом» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии, благодаря чему счёт в серии стал 4-2 в пользу «Пингвинз». Таким образом, команда защитила титул, завоёванный в прошлом сезоне. Трофей стал для «Питтсбурга» уже третьим, в первый раз он побеждал в Кубка Стэнли в 1998 году, обыграв в финале «Детройт Ред Уингз».