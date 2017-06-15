Ульф Самуэльссон и Дон Гранато вошли в тренерский штаб «Чикаго»

Ульф Самуэльссон и Дон Гранато пополнили тренерский штаб Джоэля Кенневилля в «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

53-летний Самуэльссон в прошедшем сезоне возглавлял фарм-клуб «Каролины Харрикейнз» в АХЛ — «Шарлотт Чекерз». Он выиграл с клубом 39 матчей регулярного чемпионата и вышел в плей-офф. В НХЛ он ранее был помощником главного тренера в «Нью-Йорк Рейнджерс» (2013-2016) и «Финикс Койотс» (2006-2011). В качестве игрока Самуэльссон дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992).



49-летний Гранато в последнее время возглавлял команду университета Висконсина, а ранее работал в программе подготовки сборных США, завоевав в 2015 году золото юниорского чемпионата мира. В НХЛ входил в тренерский штаб «Сент-Луис Блюз» в сезоне-2005/06.

«Чикаго», завоевавший свой последний Кубок Стэнли в 2015 году, последние два сезона выбывал из плей-офф в первом раунде.