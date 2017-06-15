Каспарайтис: КХЛ не сравнится с НХЛ, где каждая команда может выйти в финал

Олимпийский чемпион, бывший защитник «Питтсбург Пингвинз» Дарюс Каспарайтис прокомментировал победу «пингвинов» над «Нэшвилл Предаторз» в финале Кубка Стэнли, а также отметил

«Думаю, приза MVP заслуживали оба – и Кросби, и Малкин. Евгений классно провёл предыдущие серии. Обычно эту награду дают совокупно за весь плей-офф, но в финале Сидни сыграл лучше всех, особенно в двух заключительных матчах. Малкин и Кросби показали, что их не зря считают лучшими игроками в мире. Если не получается у одного, то другой мгновенно берет на себя игру. На мой взгляд, „Пингвинз“ уже стали династией, выиграв два Кубка Стэнли подряд. Это тяжело в наше время. В следующем году у них есть все шансы, если их молодёжь, которая была на вторых ролях в сезоне, а затем вышла на ведущие позиции в плей-офф, снова проявит себя.

В эпоху жёсткого потолка зарплат у команды, если она выстреливает, есть шанс два-три года продержаться на том же высоком уровне. Пока лидеры держатся на плаву, клуб достигает высоких результатов. «Чикаго», «Лос-Анджелес» и «Питтсбург» побеждали вновь, потому что сохраняли костяк команды. Но это удаётся не всегда: в новом сезоне тот же «Нэшвилл» может даже не попасть в плей-офф.

Для создания команды нужно время и терпение. В «Чикаго» наверняка будет серьёзная перестройка, потому что они провалили два Кубка Стэнли. Так же и в «Лос-Анджелесе» – они вообще не попали в плей-офф. Что касается интриги, КХЛ не сравнится с НХЛ, где любая команда может выйти в финал. Четыре-шесть представителей российской лиги – те же ЦСКА, СКА, «Магнитка» и «Салават» – намного сильнее остальных", — цитирует Каспарайтиса «Спорт-экспресс».