«Монреаль» не устраивают требования Радулова по новому контракту

«Монреаль Канадиенс» не согласен с текущими требованиями Александра Радулова по новому контракту, сообщил инсайдер ESPN Пьер ЛеБрюн.

Журналист отмечает, что после обмена защитника Михаила Сергачёва в «Тампа-Бэй Лайтнинг» на нападающего Джонатана Друена «Монреаль» получил козырь для переговоров. С 22-летним Друеном также предстоит подписывать новый контракт, 1 июля он может стать свободным агентом.

«Хабы» хотят переподписать Радулова, однако не согласны с текущими требованиями игрока, который хочет заключить соглашение на 4-5 лет с зарплатой в размере $ 6-6,5 млн в год. Если россиянин не изменит условия, «Монреаль» откажется от игрока.