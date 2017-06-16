Генменеджер «Баффало»: Окпосо будет готов к началу тренировочного лагеря

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Джейсон Боттерилл рассказал о состоянии здоровья нападающего американской команды Кайла Окпосо. 29-летний нападающий не выходил на лёд с 27 марта из-за недомогания. Позже он был госпитализирован. 8 апреля его выписали из больницы. В 65 матчах регулярного чемпионата Окпосо набрал 45 (19+26) очков.



«Мы с ним побеседовали. У Кайла всё в порядке. Он великолепно выглядит физически и ментально. Окпосо будет готов к началу тренировочного лагеря, как и все наши игроки», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

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