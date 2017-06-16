Хаусли: «Баффало» должен играть быстро, в атакующем стиле

Главный тренер «Баффало» Фил Хаусли поделился эмоциями от назначения.

Фил Хаусли назначен главным тренером «Баффало»

«Я очень горд тем, что присоединяюсь к команде. 35 лет назад меня задрафтовал именно «Баффало», тогда я не очень понимал, как сильно здесь увлечены хоккеем. Что я думаю о Джеке Айкеле? Ключевой момент – выстраивание отношений и хорошее знакомство с ним. Думаю, что смогу использовать опыт при работе с Джеком.



Я верю в развитие. Мы должны играть быстро, играть с темпом, играть в атакующем стиле. В атаке должны участвовать все пять игроков, поэтому наша защита будет очень активно поддерживать нападение. Конечно, мы должны хорошо играть в обороне. Но атаки с участием всех пяти парней на льду позволят нам получать преимущество», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.