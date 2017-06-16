Пять игроков «Питтсбурга» играли в плей-офф с серьёзными травмами

Игроки «Питтсбург Пингвинз» рассказали о травмах, с которыми играли в плей-офф. Нападающий Патрик Хёрнквист сломал два пальца в первом матче финала Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» и пропустил остаток серии, однако вернулся в состав в финале Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз».



У защитника Джастина Шульца была трещина в ребре, которую он получил во втором матче серии с «Оттавой». Он пропустил четыре матча, но вернулся в седьмой игре и сыграл все шесть матчей в финале.



Защитник Брайан Дюмоулин играл с травмой руки, которую получил в пятом матче первого раунда с «Коламбус Блю Джекетс». Нападающий Карл Хагелин сообщил, что 8 марта сломал берцовую кость в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс», из-за чего пропустил первый раунд, а потом боролся с последствиями травмы на протяжении оставшихся серий плей-офф.



Кроме того, нападающий Ник Бонино сломал лодыжку во втором матче финала, закончил игру, а затем выбыл до окончания серии.

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