Александр Овечкин встретился с легендой футбола Пеле

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился в Москве с бразильским футболистом, трёхкратным чемпионом мира Пеле. Встреча состоялась во время ужина в честь старта Кубка конфедераций и празднования года до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.

«С легендой!» — прокомментировал фото Овечкин.

Кубок конфедераций, где сыграют команды России, Новой Зеландии, Португалии, Мексики, Камеруна, Чили, Австралии и Германии, пройдёт с 17 июня по 2 июля.

Как сборная России сыграет на Кубке конфедераций Главные тактические детали в игре нашей сборной перед турниром, где Россия не может ударить в грязь лицом.

Вы также можете посмотреть фото в официальном «инстаграме» Овечкина.