Кучеров пожелал Сергачёву вместе привести «Тампу» к чемпионству

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поздравил своего соотечественника защитника Михаила Сергачёва с переходом из «Монреаль Канадиенс».



«Поздравляю Михаила Сергачёва с переходом в нашу команду. С нетерпением жду, когда мы будем вместе играть и становиться чемпионами!» — написал Кучеров в своём «твиттере».

Ранее 18-летний Сергачёв был обменян в «Тампу» из «Монреаль Канадиенс» на нападающего Джонатана Друена. Он дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, проведя четыре матча. С молодёжной командой «Виндзор» защитник выиграл главный трофей CHL — Мемориальный кубок.