Торнтон и Марло ведут переговоры с «Сан-Хосе», но в приоритете другие игроки

37-летние нападающие Джо Торнтон и Патрик Марло, которые должны 1 июля получить статус неограниченно свободных агентов, ведут переговоры с «Сан-Хосе Шаркс», информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Как сообщается, пока неизвестно, смогут ли игроки остаться в команде. Ранее генеральный менеджер «акул» Даг Уилсон рассказал, что приоритетом для него остаётся продление сотрудничества с защитником Марком-Эдуардом Власичем и голкипером Мартином Джонсом. Следующий сезон станет последним для этих хоккеистов в рамках действующих контрактов.

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