Журналист Post-Dispatch: Ковальчук играл с Тарасенко, это плюс для «Сент-Луиса»

Обозреватель издания St.Louis Post-Dispatch Джереми Рутерфорд объяснил, почему «Сент-Луис Блюз» продолжает считаться одним из вероятных кандидатов на приобретение у «Нью-Джерси Дэвилз» нападающего Ильи Ковальчука.



«Это всё из-за его связей с Мартином Бродо, который трудится в тренерском штабе «блюзменов». Если Ковальчук действительно решит возвращаться в НХЛ и не захочет играть в «Нью-Джерси», то, конечно, будет стремиться уйти в клуб, где ему будет обеспечен хотя бы минимальный уровень комфорта. Присутствие в «Сент-Луисе» Бродо, бывшего вратаря «Дэвилз», этот комфорт предусматривает. В целом Ковальчук может стать для «блюзменов» тем парнем, который принесёт в команду необходимый опыт. Кроме того, у него была некоторая сыгранность с Владимиром Тарасенко, это может быть привлекательным для «Сент-Луиса», — отметил Рутерфорд.

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