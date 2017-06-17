Куниц: мои четыре Кубка Стэнли появились благодаря отличным партнёрам

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц прокомментировал тот факт, что на данный момент он единственный игрок лиги, выигрывавший четыре Кубка Стэнли.

«Я — абсолютно счастливый игрок, мне часто везло. Главное, что приходит в голову – у меня была возможность играть в очень хороших командах с отличными партнёрами.



Также мне повезло и в том плане, что мои команды далеко пробирались в плей-офф. Большая удача, что было столько возможностей выигрывать. А также приобрести стольких друзей и соединить их карьеры со своей», – цитирует игрока официальный сайт клуба.