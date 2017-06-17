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Александр Овечкин приступил к беговым тренировкам

17 июня 2017, суббота. 13:27. Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин приступил к беговым тренировкам после травмы. Напомним, из-за повреждения россиянин не принимал участия в ЧМ-2017.

«Сейчас я немного бегаю, потому что у меня только зажила травма. Чуть позже начну тренироваться в полную силу», — приводит слова Овечкина ТАСС.

В плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю трофея «Питтсбургу» (3–4). В 13 матчах плей-офф Овечкин набрал восемь (5+3) очков.

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Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Новости. Хоккей
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