Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин приступил к беговым тренировкам после травмы. Напомним, из-за повреждения россиянин не принимал участия в ЧМ-2017.



«Сейчас я немного бегаю, потому что у меня только зажила травма. Чуть позже начну тренироваться в полную силу», — приводит слова Овечкина ТАСС.



В плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю трофея «Питтсбургу» (3–4). В 13 матчах плей-офф Овечкин набрал восемь (5+3) очков.

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