«Аризона» обменяла вратаря Смита в «Калгари» на Джонсона, Хики и выбор на драфте

Вратарь «Аризоны Койотс» Майк Смит перешёл в «Калгари Флэймз» в обмен на права на вратаря Чада Джонсона и права на защитника Брэндона Хики, а также условный выбор в третьем раунде драфта 2018 года. Если «огоньки» выйдут в плей-офф, то отдадут выбор во втором раунде.



У 35-летнего Смита остаётся два года по контракту с зарплатой $ 5,67 млн, 25% которой будет выплачивать «Аризона». Он являлся основным голкипером „койотов“ последние шесть сезонов. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей, в которых одержал 19 побед с процентом отражённых бросков 91,4 и коэффициентом надёжности 2,92.

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