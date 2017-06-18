Хейсканен: среди универсальных защитников на драфте НХЛ я лучший

Лучший защитник ЮЧМ-2017 Миро Хейсканен считает, он лучший универсальный защитник на драфте НХЛ 2017 года. Официальный сайт НХЛ в недавнем рейтинге топ-10 лучших защитников драфта поставил Хейсканена на второе место, а директор центрального скаутингового агентства лиги Горан Стабб назвал его лучшим европейским защитником на драфте. Драфт НХЛ пройдёт 23-24 июня в Чикаго.



«Являюсь ли я лучшим защитником драфта? Возможно, и так. Я хороший двусторонний игрок, думаю, что среди универсальных защитников я лучший», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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