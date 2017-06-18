Раст: Каллен был незаменим для молодёжи «Питтсбурга», он знает, что говорить

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст поделился мнением о роли в команде форварда Мэтта Каллена. 40-летний хоккеист, выигравший с командой два Кубка Стэнли, на данный момент не знает, продолжит ли игровую карьеру.



«Калли был незаменим для нас, молодёжи. Важно было одно его присутствие, его отношение к работе, то, как он держал себя, как умел вовремя пошутить и быть серьёзным. Он всегда знает, когда и что нужно говорить», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Каллен: всегда хочется быть частью команды, но не всё решает хоккей