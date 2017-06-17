Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Каллен: всегда хочется быть частью команды, но не всё решает хоккей

17 июня 2017, суббота. 17:43. Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен рассказал о том, что на данный момент он не знает, будет ли продолжать игровую карьеру. 40-летний хоккеист выиграл с «пингвинами» два Кубка Стэнли, в последней «регулярке» он набрал 31 (13+18) очко.

«Всегда хочется быть важной частью команды. Я ценю возможность быть таковой в Питтсбурге. Но сейчас всё решает не только хоккей. Мне надо всё взвесить и понять, какое решение станет лучшим для меня и моей семьи», — приводит слова нападающего Pittsburgh Post-Gazette.

Неудачники из «Вашингтона» и триумфатор Кросби. Каким был плей-офф-2017
Плей-офф в НХЛ завершён. Кто стал главным победителем в нынешних битвах, а кого следует считать неудачником?
Источник: Pittsburgh Post-Gazzette Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
17 июня 2017, суббота
18:00 Давыдов: в словах игроков московского «Динамо» есть доля правды
17:43 Каллен: всегда хочется быть частью команды, но не всё решает хоккей
17:19 Нойвирт: у моего возможного перехода в «Вегас» есть как плюсы, так и минусы
16:47 Вестерлунд: «Салават» находится в поиске ещё одного защитника и нападающего
16:31 Лоуз: на драфте «Вегас» рассмотрит не только игровые, но и человеческие качества
16:03 Армиа: игроки не могут влиять на драфт расширения, всё решают менеджеры
15:30 Защитник «Оттавы» Фанёф отказал клубу в просьбе исключить пункт запрета обмена
15:19 Макфи: «Вегас» просто планирует взять лучших игроков на драфте
14:46 Сведберг: всё выглядит так, будто «Салават» выкупит контракт, но я хочу остаться
14:17 Гончар: Малкину было тяжело в НХЛ после «Магнитки», где игроков во всём опекают
14:06 Терещенко: нам непонятна позиция КХЛ, для нас это всё полный мрак
13:57 Лазутина: спортсмены должны тренироваться, а не выходить на забастовку
13:34 Голкипер Ерёменко заявил, что хотел бы закончить карьеру в «Динамо»
13:27 Александр Овечкин приступил к беговым тренировкам
13:25 Ерёменко: держим контакт с Овечкиным, и он всячески старается нам помогать
13:16 Терещенко: на улице может оказаться вся структура «Динамо», более 1000 человек
13:05 Пресс-конференция игроков московского «Динамо» о ситуации в клубе
12:55 Куниц: мои четыре Кубка Стэнли появились благодаря отличным партнёрам
12:29 Журналист Post-Dispatch: Ковальчук играл с Тарасенко, это плюс для «Сент-Луиса»
12:01 Хеллберг: слышал, болельщиков «Куньлуня» просили не уходить после 1-го периода
11:38 «Торонто» — самый популярный хоккейный клуб Канады
11:21 Отец Малкина: маленький Женя спал с детской клюшкой под подушкой
11:05 Уилсон: мы на связи с Торнтоном и Марло, но есть другие ключевые контракты
10:43 Энеруд: было тяжело покидать ХВ-71, но стать частью ХК «Сочи» приятно
10:16 Обозреватель Sportsnet: «Флориде» нужно отпустить Ягра в другой клуб
10:04 «Аризона» проявляет интерес к нападающему «Рейнджерс» Степану
09:45 Михаил Сергачёв узнал об обмене из «Твиттера»
09:42 Торнтон и Марло ведут переговоры с «Сан-Хосе», но в приоритете другие игроки
09:16 Тренер голкиперов «Амура»: сейчас вратари как баскетболисты — рост под два метра
08:20 Нападающий «Филадельфии» Казинс обменян в «Аризону»
07:50 Нападающий Попугаев: клуб НХЛ, который выберет меня на драфте, не разочаруется
00:55 Конакер: хочу получить ещё один шанс в «Тампе», если нет, вернусь в Швейцарию
00:22 Кессел: третий подряд Кубок Стэнли выиграть тяжело, но «Питтсбург» попробует
16 июня 2017, пятница
23:51 «Аризона» объявила об изменениях в руководстве клуба
23:31 «Рейнджерс» готовы обменять нападающего Степана на защитника первой пары
22:58 Рутерфорд: «Питтсбург» приобретёт игроков, которые будут защищать остальных
22:31 Нападающий Хайра подписал новый двухлетний контракт с «Эдмонтоном» на $ 1,35 млн
21:52 Кучеров пожелал Сергачёву вместе привести «Тампу» к чемпионству
21:40 Александр Овечкин встретился с легендой футбола Пеле
21:01 Сергачёв: был шокирован обменом в «Тампу», но понял, что это мой шанс
20:57 Гилрой: талант Ковальчука никуда не делся, он без проблем может вернуться в НХЛ
20:48 Нил: тренер «Оттавы» Ги Буше так и не дал мне шанса показать, что я могу играть
20:35 Смолов: пристальнее всего интересуюсь хоккеем, по ночам смотрю НХЛ
19:53 Шульц: хочу остаться в «Питтсбурге», о деньгах не беспокоюсь
19:26 «Анахайм» выставил на драфт отказов защитника Депре с целью выкупа контракта
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
Архив →
© championat.com, 2000–2017