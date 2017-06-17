Каллен: всегда хочется быть частью команды, но не всё решает хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен рассказал о том, что на данный момент он не знает, будет ли продолжать игровую карьеру. 40-летний хоккеист выиграл с «пингвинами» два Кубка Стэнли, в последней «регулярке» он набрал 31 (13+18) очко.



«Всегда хочется быть важной частью команды. Я ценю возможность быть таковой в Питтсбурге. Но сейчас всё решает не только хоккей. Мне надо всё взвесить и понять, какое решение станет лучшим для меня и моей семьи», — приводит слова нападающего Pittsburgh Post-Gazette.

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