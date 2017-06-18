Лоуз: обычно на драфтах очевидны первые 5 выборов, а в этом году только 2

Помощник директора по работе с игроками «Вегас Голден Найтс» Боб Лоуз поделился ожиданиями от драфта НХЛ-2017.



«В другие годы расслоение на драфте было велико.В этом году всё не так однозначно. С этой точки зрения драфт будет интересным. Мне кажется, что в этом году получить ценного игрока можно будет позже, чем изначально предполагалось. Обычно на драфтах чётко понятны первые пять выборов, но в этом году их только два. Будет интересно. Я называю это конфетным ассорти. Многие ребята равнозначны. И очень важно среди них выбрать правильного», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.

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