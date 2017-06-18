Генменеджер «Оттавы»: Карлссону пришлось пройти через серьёзную боль

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал травму капитана своей команды Эрика Карлссона, который будет вынужден пропустить несколько месяцев.



«Я не хирург, всё, о чём я знаю, это две трещины, которые и могли привести к разрыву сухожилий и вызвать боль.



Если вам что-нибудь известно о сухожилиях и том, как это сказывается на катании, можно понять, через какую боль Эрику пришлось пройти и выступать, не будучи даже близко готовым на 100 процентов. Уровень его игры в этих условиях лично для меня просто „вау“. Если он может так играть на одной ноге, представьте, на что он способен полностью здоровым», — цитирует Дориона официальный сайт лиги.