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Опрос: кто из россиян будет востребован «Вегасом» на драфте расширения?

19 июня 2017, понедельник. 12:08. Хоккей

Близится драфт расширения Национальной хоккейной лиги. Клубы лиги уже представили списки защищённых игроков. «Чемпионат» предлагает своим читателям принять участие в новом опросе: «кто из российских хоккеистов будет востребован «Вегасом» на драфте расширения?».

Варианты ответа предлагаются следующие:

Александр Бурмистров («Аризона Койотс», ОСА)

Наиль Якупов («Сент-Луис Блюз», ОСА)

Михаил Григоренко («Колорадо Эвеланш», ОСА)

Алексей Емелин («Монреаль Канадиенс»)

Александр Радулов («Монреаль Канадиенс», НСА)

Андрей Марков («Монреаль Канадиенс», НСА)

Николай Кулёмин («Нью-Йорк Айлендерс»)

Дмитрий Куликов («Баффало Сэйбрз», НСА)

Никита Нестеров («Монреаль Канадиенс», НСА)

Алексей Марченко («Торонто Мэйпл Лифс»)

Проголосовать также можно на «Чемпионате»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аризона Койотс Баффало Сэйбрз Колорадо Эвеланш Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Айлендерс Сент-Луис Блюз Торонто Мэйпл Лифс Александр Бурмистров Александр Радулов Алексей Емелин Андрей Марков Дмитрий Куликов Наиль Якупов Никита Нестеров Николай Кулёмин Опрос
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Кто из российских хоккеистов будет востребован "Вегасом" на драфте расширения?
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