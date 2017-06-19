Опрос: кто из россиян будет востребован «Вегасом» на драфте расширения?

Близится драфт расширения Национальной хоккейной лиги. Клубы лиги уже представили списки защищённых игроков. «Чемпионат» предлагает своим читателям принять участие в новом опросе: «кто из российских хоккеистов будет востребован «Вегасом» на драфте расширения?».
Варианты ответа предлагаются следующие:
Александр Бурмистров («Аризона Койотс», ОСА)
Наиль Якупов («Сент-Луис Блюз», ОСА)
Михаил Григоренко («Колорадо Эвеланш», ОСА)
Алексей Емелин («Монреаль Канадиенс»)
Александр Радулов («Монреаль Канадиенс», НСА)
Андрей Марков («Монреаль Канадиенс», НСА)
Николай Кулёмин («Нью-Йорк Айлендерс»)
Дмитрий Куликов («Баффало Сэйбрз», НСА)
Никита Нестеров («Монреаль Канадиенс», НСА)
Алексей Марченко («Торонто Мэйпл Лифс»)