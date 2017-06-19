Хамитов: лучше финансировать «Салават Юлаев» и держать равновесие в обществе

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов рассказал о финансировании «Салавата Юлаева».

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«2,5 миллиарда – это спорт больших команд. Все понимают, что «Салават Юлаев» — это бренд республиканский — раз; два – что у «Салават Юлаева» более миллиона болельщиков, и эти ребята молчать не станут, если что-то будет происходить на фоне финансирования команды или ухудшения результатов. Поэтому все понимают, что в данном случае спокойствие дороже денег. Лучше финансировать эту команду… есть у нас ещё и футбольный клуб «Уфа» и, таким образом, держать равновесие в обществе.



И в следующем году будем получать и благотворительность, и дивиденды. Наша Республика Башкортостан сильна. Да и поток денежный достаточно приличный, в том числе и внебюджетный», — передаёт слова Хамитова «Эхо Москвы».