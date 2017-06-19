Скотти Боумэн награждён орденом Хоккея Канады

Легендарный тренер Скотти Боумэн награждён орденом Хоккея. Церемония состоялась 19 июня. 83-летний канадец занимает первое место в истории НХЛ по числу (1244) тренерских побед, а в 1991 году был введён в Зал хоккейной славы. Боумэн 14 раз завоёвывал Кубок Стэнли с четырьмя клубами – «Монреаль Канадиенс», «Питтсбург Пингвинз», «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс», при этом 9 раз – как главный тренер (рекорд НХЛ).



Дважды Боумэн становился обладателем приза Джека Адамса (лучший тренер – 1977 и 1996 гг.), а в 2012 году был удостоен высшей гражданской награды страны – ордена Канады. В настоящее время Боумэн занимает пост старшего советника «Чикаго», генеральным менеджером которого является его сын Стэн.

Вы также можете посмотреть фото в официальном «твиттере» федерации хоккея Канады.