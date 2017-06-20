Коваленко: Терещенко не столько играл в хоккей, сколько воевал с профсоюзом

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о развитии ситуации вокруг московского «Динамо». У клуба долги по зарплате, команду ВХЛ могут распустить, 17 хоккеистов из системы клуба обратились в профсоюз.

Терещенко: нам непонятна позиция КХЛ, для нас это всё полный мрак

«Поступило 17 заявлений от игроков из системы московского «Динамо». В трёх клубах КХЛ, ВХЛ и МХЛ у нас 56 членов профсоюза, преимущественно в «вышке» и молодёжной лиге, поэтому 39 хоккеистам, пока взявшим паузу, советую поторопиться. Условный дедлайн по таким заявлением мы установили до конца этой недели, хотя и в дальнейшем будем открыты для помощи. В понедельник нами поданы заявления в дисциплинарный комитет по трём пунктам. Первый — о невыплате компенсаций, второй — о невыплате зарплаты, третий — о присвоении нашим подзащитным статуса неограниченно свободных агентов. Также в прокуратуру и Следственный комитет отправлены заявления о нарушении законодательства РФ в части невыплаты хоккеистам «Динамо» их зарплат.

Все контракты были подписаны с АНО «Динамо», все обязательства работодателя перед работниками должны быть выполнены. Что касается ООО «Динамо», у нас запланирована встреча. Попытаемся сделать всё возможное, чтобы максимальное количество наших игроков нашло работу в команде. По этому же вопросу постараемся встретиться и с руководством КХЛ.

Терещенко, грубо говоря, не столько играл в хоккей, сколько воевал с профсоюзом. Некоторые ветераны «Динамо», по сути, подставляют молодёжь и среднее звено, лишают их профессиональной защиты. Плюнув в колодец, Терещенко и Ко теперь пытаются набрать из него воды… Впрочем, я не исключаю, что прославленный чемпион мира был всего лишь проводником чужой политики.

Ветеранам «Динамо» нужно идти к своему работодателю, защищать команду и прежде всего наименее обеспеченную молодёжь. Только так они помогут и себе, и всему московскому «Динамо», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.