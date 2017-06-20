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«Вегас» заберёт согласованного с «Айлендерс» игрока, им должен стать Грабовский

20 июня 2017, вторник. 14:33. Хоккей

Белорусский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский может перейти в «Вегас Голден Найтс» по итогам драфта расширения. Итоги мероприятия будут подведены 21 июня.

Клуб из Нью-Йорка договорился с новичком НХЛ о том, что «рыцари» заберут на драфте расширения согласованного с «Айлендерс» хоккеиста. Ради этого «островитяне» готовы отдать первый раунд драфта. Фамилия этого согласованного хоккеиста не называется, однако есть сведения, что им должен стать именно Грабовский, пропустивший прошлый сезон из-за травмы. «Айлендерс» хотят уменьшить платёжную ведомость, а зарплата Грабовского в сезоне-2017/18 составит $ 6 млн.

Источник: Страница хоккея Белоруссии Сообщить об ошибке
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Теги
Нью-Йорк Айлендерс Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
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Кто из российских хоккеистов будет востребован "Вегасом" на драфте расширения?
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