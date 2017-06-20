«Вегас» заберёт согласованного с «Айлендерс» игрока, им должен стать Грабовский

Белорусский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский может перейти в «Вегас Голден Найтс» по итогам драфта расширения. Итоги мероприятия будут подведены 21 июня.



Клуб из Нью-Йорка договорился с новичком НХЛ о том, что «рыцари» заберут на драфте расширения согласованного с «Айлендерс» хоккеиста. Ради этого «островитяне» готовы отдать первый раунд драфта. Фамилия этого согласованного хоккеиста не называется, однако есть сведения, что им должен стать именно Грабовский, пропустивший прошлый сезон из-за травмы. «Айлендерс» хотят уменьшить платёжную ведомость, а зарплата Грабовского в сезоне-2017/18 составит $ 6 млн.