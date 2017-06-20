Букмекеры считают Бобровского фаворитом «Везина Трофи», Тарасенко — «Леди Бинг»

Букмекерская контора Bovada назвала фаворитов на завоевание индивидуальных наград НХЛ в сезоне-2016/17. По прогнозам, приз лучшему вратарю сезона завоюет Сергей Бобровский, а джентльменом на льду станет Владимир Тарасенко.
«Харт Трофи»: Коннор Макдэвид (2/13), Сидни Кросби (4/1), Сергей Бобровский (11/1).
«Норрис Трофи»: Брент Бёрнс (1/5), Эрик Карлссон (5/2), Виктор Хедман (25/1).
«Везина Трофи»: Сергей Бобровский (1/4), Брэйден Холтби (11/5), Кэри Прайс (22/1).
«Колдер Трофи»: Остон Мэттьюс (1/20), Патрик Лайне (11/2), Зак Веренски (18/1).
«Джек Адамс Эворд»: Майк Бэбкок (5/7), Джон Торторелла (9/4), Тодд Маклеллан ( 11/4).
«Леди Бинг Трофи»: Джонни Годро (1/1), Владимир Тарасенко (1/1), Микаэль Гранлунд (4/1).
«Селки Трофи»: Райан Кеслер (5/7), Патрис Бержерон (7/4), Микко Койву (15/4).