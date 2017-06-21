Хекстолл: Патрик и Хишир — игроки, которые должны стать ведущими в НХЛ

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл поделился ожиданиями от драфта новичков Национальной хоккейной лиги, который состоится с 23 на 24 июня мск в Чикаго, отметив высокие перспективы двух лидеров драфта — Нолана Патрика и Нико Хишира. Под первым номером на процедуре драфта будет выбирать «Нью-Джерси Дэвилз», второй будет выбирать «Филадельфия».



«Патрик и Хишир оба должны стать ведущими игроками в НХЛ», — приводит слова генерального менеджера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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