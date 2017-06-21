Источник: «Вегас» заберёт у «Питтсбурга» вратаря Флёри на драфте расширения

Как сообщает The Score, «Питтсбург Пингвинз» и новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» договорились об условиях взаимодействия на предстоящем драфте расширения.



Команда из Невады заберёт на драфте голкипера «Пингвинов» Марка-Андре Флёри, который выиграл с командой три Кубка Стэнли. Для того чтобы «Вегас» не забрал какого-либо другого хоккеиста, руководство команды из Питтсбурга отдало «Вегасу» также ещё один выбор на драфте.



32-летний вратарь имеет контракт ещё на два сезона с зарплатой около $ 5,75 млн за сезон.

«Выкраду вместе с забором». Слухи о том, как «Вегас» набирает команду Генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи разбушевался не на шутку – многие клубы НХЛ с трудом спасаются от кражи своих игроков новой командой.