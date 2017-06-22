Эрик Хаула перейдёт в «Вегас» и подпишет долгосрочный контракт

Нападающий «Миннесота Уайлд» Эрик Хаула не только собирается стать игроком нового клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» после драфта расширения, но и договорился о подписании долгосрочного контракта, сообщает Sportsnet.



26-летний Хаула может стать ограниченно свободным агентом 1 июля. Его зарплата по прошлому контракту составляла $ 1 млн.



В минувшем сезоне хоккеист провёл за американскую команду Национальной хоккейной лиги 72 матча, в которых набрал 26 (15+11) очков. Показатель полезности составил «+5».

«Вегас» может выбрать форварда «Миннесоты» Хаулу на драфте расширения