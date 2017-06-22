Бержерон в 4-й раз за карьеру признан лучшим нападающим оборонительного плана

В Лас-Вегасе проходит вручение призов НХЛ по итогам сезона-2016/17. Приз «Селки Трофи», который вручается лучшему нападающему оборонительного плана, достался форварду «Бостон Брюинз» Патрису Бержерону, сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что для канадца это уже четвёртый «Селки Трофи» за карьеру. Ранее он побеждал в 2012, 2014 и 2015 годах.

По итогам сезона Бержерон стал лучшим в лиге по числу выигранных вбрасываний и показателю SAT (разница в бросках по воротам). В борьбе за данную награду Патрис опередил Райана Кеслера («Анахайм Дакс») и Микко Койву («Миннесота Уайлд»).