Торторелла стал лучим тренером сезона, завоевав «Джек Адамс Эворд»

В Лас-Вегасе проходит вручение призов НХЛ по итогам сезона-2016/17. Наставник «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла был признан лучшим тренером сезона и завоевал «Джек Адамс Эворд», сообщает пресс-служба НХЛ. На награду также претендовали Майк Бэбкок («Торонто Мэйпл Лифс») и Тодд Маклеллан («Эдмонтон Ойлерз»).

В минувшем сезоне «Коламбус» выдал вторую по продолжительности победную серию в истории НХЛ в течение одного сезона из 16 матчей. По итогам регулярного чемпионата «Блю Джекетс» заняли третье место в Восточной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили будущему чемпиону — «Питтсбург Пингвинз» (1-4).

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Отметим, что Торторелла уже выигрывал «Джек Адамс Эворд» в 2004 году.

В прошлом сезоне обладателем данной награды стал главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц.